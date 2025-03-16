Трагедии произошли в Камбарском и Увинском районах.
Удмуртия. Следственные органы проводят проверки по фактам гибели людей в результате пожаров в Увинском и Камбарском районах Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.
Напомним, возгорания произошла в Камбарке и в деревне Большой Каркалай Увинского района. В каждом из пожаров погибло по двое мужчин.
Причиной происшествий, по предварительным данным, стало курение в состоянии алкогольного опьянения.
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