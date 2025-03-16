Удмуртия. Следственные органы проводят проверки по фактам гибели людей в результате пожаров в Увинском и Камбарском районах Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Напомним, возгорания произошла в Камбарке и в деревне Большой Каркалай Увинского района. В каждом из пожаров погибло по двое мужчин.

Причиной происшествий, по предварительным данным, стало курение в состоянии алкогольного опьянения.