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В Удмуртии начаты доследственные проверки по факту гибели четырёх мужчин на пожарах

11:43, 16 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии начаты доследственные проверки по факту гибели четырёх мужчин на пожарах
11:43, 16 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
52
0
#Удмуртия\n#пожары
Источник фото: СУ СКР по Удмуртии
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Трагедии произошли в Камбарском и Увинском районах.

Удмуртия. Следственные органы проводят проверки по фактам гибели людей в результате пожаров в Увинском и Камбарском районах Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Напомним, возгорания произошла в Камбарке и в деревне Большой Каркалай Увинского района. В каждом из пожаров погибло по двое мужчин. 

Причиной происшествий, по предварительным данным, стало курение в состоянии алкогольного опьянения.

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11:43, 16 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
52
0
#Удмуртия\n#пожары