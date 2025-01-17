В Ижевске девушка чуть не спалила квартиру во время приготовления картофеля фри

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске во время приготовления картофеля фри случился пожар на кухне в одном из многоквартирных домов. Об этом сообщает МЧС Удмуртии.

Девушка решила пожарить картофель фри, однако капли кипящего масла попали на натяжной потолок, который начал плавиться и капать.

«Испуганная хозяйка уронила кастрюлю, пламя стремительно стало охватывать помещение. Сама она побежала за помощью к соседям, они и вызвали пожарную охрану», – говорится в сообщении.

Огонь уничтожил натяжной потолок, шторы и мебель на площади 12 кв. метров.

В МЧС напоминают, что нельзя допускать попадания воды в кипящее масло. В случае воспламенения масла в сковородке, нужно накрыть её крышкой и выключить плиту. Ни в коем случае нельзя тушить масло водой.