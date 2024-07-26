Почти сутки спасатели искали потерявшуюся в лесу Удмуртии пенсионерку

В поисках участвовали более 40 человек.
Сюмси. Удмуртия. Заблудившуюся в лесу пенсионерку искали в Удмуртии почти сутки. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба республики.
Вечером 24 июня спасателям поступило сообщение, что около деревни Шмыки Сюмсинского района потерялась 65-летняя женщина, страдающая гипертонией. Пенсионерка ушла за ягодами в группе из четырех человек, но не вернулась на место встречи и не выходила на связь.
Первый день поисков не принес результатов. На второй день ранним утром были обнаружены ведро с ягодами и платок, принадлежавшие женщине.
Для поисков спасатели использовали сирену. Примерно в километре женщина услышала сигналы, после чего разожгла костер и стала ждать помощи. Поисковики двинулись на место разведения огня.
Вечером 25 июля женщину обнаружили – она была в норме, медпомощь не потребовалась.
Всего в поиске участвовало 43 человека и 9 единиц техники.