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Почти сутки спасатели искали потерявшуюся в лесу Удмуртии пенсионерку

12:40, 26 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Почти сутки спасатели искали потерявшуюся в лесу Удмуртии пенсионерку
12:40, 26 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
161
0
#спасатели\n#заблудившиеся в лесу
Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
161
0

В поисках участвовали более 40 человек.

Сюмси. Удмуртия. Заблудившуюся в лесу пенсионерку искали в Удмуртии почти сутки. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба республики.

Вечером 24 июня спасателям поступило сообщение, что около деревни Шмыки Сюмсинского района потерялась 65-летняя женщина, страдающая гипертонией. Пенсионерка ушла за ягодами в группе из четырех человек, но не вернулась на место встречи и не выходила на связь.

Первый день поисков не принес результатов. На второй день ранним утром были обнаружены ведро с ягодами и платок, принадлежавшие женщине. 

Для поисков спасатели использовали сирену. Примерно в километре женщина услышала сигналы, после чего разожгла костер и стала ждать помощи. Поисковики двинулись на место разведения огня.

Вечером 25 июля женщину обнаружили – она была в норме, медпомощь не потребовалась.

Всего в поиске участвовало 43 человека и 9 единиц техники.

12:40, 26 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
161
0
#спасатели\n#заблудившиеся в лесу