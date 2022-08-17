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Смогли уговорить: в Ижевске спасатели сняли мужчину с девятого этажа многоквартирного дома

16:05, 17 августа, 2022
Андрей Поносов
Смогли уговорить: в Ижевске спасатели сняли мужчину с девятого этажа многоквартирного дома
16:05, 17 августа, 2022
Андрей Поносов
727
0
#Ижевск\n#спасатели\n#МЧС\n#помощь\n#переговоры
Фото: pozharanet.com
727
0

Молодой человек взобрался на край лоджии.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске спасатели уговорили мужчину, забравшегося на парапет лоджии на 9 этаже жилого дома, спуститься на землю. Молодой человек стоял на краю многометровой пропасти с неизвестными намерениями. Об этом сообщается на официальной странице управления МЧС России по Удмуртии в Telegram.

Сообщение от очевидцев о том, что на ограждении балкона на 9 этаже многоквартирного дома находится мужчина, поступило в спасательную службу 17 августа около 11:30. На место прибыли бойцы ПСЧ №4. Спасатели переговорили с молодым человеком, развернули автолестницу и помогли мужчине спуститься.

На земле с виновником вызова спасателей пожелали поговорить сотрудники полиции. В результате инцидента никто не пострадал.

16:05, 17 августа, 2022
Андрей Поносов
727
0
#Ижевск\n#спасатели\n#МЧС\n#помощь\n#переговоры