Смогли уговорить: в Ижевске спасатели сняли мужчину с девятого этажа многоквартирного дома

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске спасатели уговорили мужчину, забравшегося на парапет лоджии на 9 этаже жилого дома, спуститься на землю. Молодой человек стоял на краю многометровой пропасти с неизвестными намерениями. Об этом сообщается на официальной странице управления МЧС России по Удмуртии в Telegram.

Сообщение от очевидцев о том, что на ограждении балкона на 9 этаже многоквартирного дома находится мужчина, поступило в спасательную службу 17 августа около 11:30. На место прибыли бойцы ПСЧ №4. Спасатели переговорили с молодым человеком, развернули автолестницу и помогли мужчине спуститься.

На земле с виновником вызова спасателей пожелали поговорить сотрудники полиции. В результате инцидента никто не пострадал.