В ижевской конноспортивной школе прокомментировали гибель лошади во время занятий

Ижевск. Удмуртия. 8 июля в ходе тренировки в спортивной школе по конному спорту Ижевска погибла лошадь. Ситуацию прокомментировали на официальной странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошёл на открытом плаце во время тренировки с совершеннолетним спортсменом в присутствии тренеров. В ходе занятий лошадь встала на дыбы, потеряла равновесие и опрокинулась назад, ударившись при падении головой. Труп животного был направлен на станцию по борьбе с болезнями животных, где его утилизировали.

Тренер, который был свидетелем случившегося, в данный момент находится в отпуске. После его выхода пройдёт заседание комиссии Совета школы, где разберут обстоятельства гибели животного.

«На основании ветеринарного осмотра был поставлен диагноз: кровоизлияние в мозг, разрыв артерий головного мозга вследствие механического воздействия. Специалистами выдано заключение, что на основании клинических и патологоанатомических данных смерть животного произошла вследствие травмы головы тупого удара об землю», — прокомментировала ситуацию пресс-служба администрации Ижевска.

Отметим, что в соцсетях начала распространяться информация том, что тренерский состав якобы замучил лошадь до смерти.

«Для нашего коллектива это вопиющий трагичный случай, который станет предметом для самого скрупулёзного разбора. <…> Вместе с тем, мы обращаем внимание на то, что отдельная категория граждан, пишущих и комментирующих очень активно и рьяно с оскорблениями с закрытых аккаунтов, явным образом делают это не из сострадания и желания помочь. Они делают это совсем с иной целью», — прокомментировали ситуацию в конноспортивной школе.