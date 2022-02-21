Жителю Удмуртии грозит до восьми лет колонии за хранение 22 кг пороха

Малая Пурга. Удмуртия. У жителя Малопургинского района нашли 22 кг бездымного пороха. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике.

Порох, использующийся в изготовлении метательной взрывчатки, нашли в доме 58-летнего ранее судимого местного жителя. По словам мужчины, вещество хранилось для личных целей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК России («Незаконное хранение взрывчатых веществ»), расследование продолжается. Подозреваемого освободили под подписку о невыезде. Если вина будет доказана, то ему грозит срок от 6 до 8 лет со штрафом до 100 тыс. рублей.

В МВД напомнили, что граждане могут получить выплату за добровольную сдачу оружия в отдел полиции. Законом установлена определённая плата за каждый тип оружия. Например, за нарезное ружьё можно получить до 6 тыс. рублей, за боевые гранаты — до 4 тыс., за грамм взрывчатого вещества — 5 рублей. Таким образом, если задержанный житель Малопургинского района сдал бы свой порох в полицию, то мог получить порядка 110 тыс. рублей.