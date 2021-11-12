Москвича отправили под стражу за интимную переписку с 11-летней школьницей из Удмуртии

Он отправлял девочке свои фото и присылал сообщения на сексуальные темы.

Завьялово. Удмуртия. Жителя Москвы на 2 месяца отправили под стражу за интимную переписку с 11-летней девочкой из Завьяловского района. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

24-летний молодой человек общался со школьницей в соцсети «Вконтакте» — отправлял ей сообщения на сексуальные темы, свои фото интимного характера, а также просил девочку отправить свои фотографии.

Мужчина общался со школьницей, скрываясь под ником 13-летнего подростка. Ему был известен возраст собеседницы.

Установлено, что это не единственные факты общения москвича с несовершеннолетними девочками.