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Москвича отправили под стражу за интимную переписку с 11-летней школьницей из Удмуртии

16:00, 12 ноября, 2021
Анна Торхова
Москвича отправили под стражу за интимную переписку с 11-летней школьницей из Удмуртии
16:00, 12 ноября, 2021
Анна Торхова
370
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#Завьялово\n#Удмуртия\n#Москва\n#дети\n#фотографии
Фото: twenty20.com
370
0

Он отправлял девочке свои фото и присылал сообщения на сексуальные темы.

Завьялово. Удмуртия. Жителя Москвы на 2 месяца отправили под стражу за интимную переписку с 11-летней девочкой из Завьяловского района. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

24-летний молодой человек общался со школьницей в соцсети «Вконтакте» — отправлял ей сообщения на сексуальные темы, свои фото интимного характера, а также просил девочку отправить свои фотографии.

Мужчина общался со школьницей, скрываясь под ником 13-летнего подростка. Ему был известен возраст собеседницы.

Установлено, что это не единственные факты общения москвича с несовершеннолетними девочками.

16:00, 12 ноября, 2021
Анна Торхова
370
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#Москва\n#дети\n#фотографии
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