Сдавшего на металлолом чужую машину жителя Ижевска задержала полиция

Мужчине грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали мужчину, который сдал чужой неиспользуемый автомобиль в металлолом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Во дворе одного из домов по улице Берша 48-летний подозреваемый заметил машину «Фольксваген». Продолжительное время ей никто не пользовался, поэтому мужчина вызвал эвакуатор, который перевез иномарку в пункт приема металла.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК России («Кража»). Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.