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Сдавшего на металлолом чужую машину жителя Ижевска задержала полиция

12:30, 21 октября, 2021
Екатерина Сентемова
Сдавшего на металлолом чужую машину жителя Ижевска задержала полиция
12:30, 21 октября, 2021
Екатерина Сентемова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#задержание\n#кража\n#металл
Фото: twenty20.com
402
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Мужчине грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали мужчину, который сдал чужой неиспользуемый автомобиль в металлолом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Во дворе одного из домов по улице Берша 48-летний подозреваемый заметил машину «Фольксваген». Продолжительное время ей никто не пользовался, поэтому мужчина вызвал эвакуатор, который перевез иномарку в пункт приема металла.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК России («Кража»). Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.

12:30, 21 октября, 2021
Екатерина Сентемова
402
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#задержание\n#кража\n#металл
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