Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 2024 год образовалось 610,5 тыс. тонн лома и отходов чёрных металлов и 8,5 тыс. тонн лома и отходов цветных металлов. Как передаёт Удмуртстат, такие данные получены от организаций, имеющих лицензию на заготовку, хранение, переработку и реализацию металлолома.

В ведомстве напомнили, что металлический лом подразделяется на две основные группы — это лом чёрных (железный, чугунный, нержавеющий) и цветных металлов (медный, алюминиевый, свинцовый). Лом и отходы чёрных и цветных металлов образуются в процессе производства металлопродукции, а также приобретаются у населения и организаций.

На рынке больше ценится лом цветных металлов. Более половины лома цветных металлов приобретено у населения (3,3 тыс. тонн — это 2,3 килограмма на каждого жителя).

Почти половина отходов и лома чёрных металлов приобретено у юридических лиц (275 тыс. тонн), 25% образовалось при производстве и 7% — при металлообработке продукции.

Примерно восьмая часть отходов и лома чёрных металлов закупалась у населения. Это 74,9 тыс. тонн, то есть в среднем 52,5 кг на каждого жителя.