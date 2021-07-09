Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Мусорная реформа: новая экология Удмуртии Лонгрид «Ситилинк» изнутри: как работает формат магазина-склада Лонгрид Рубль в дело, или Как поддерживают бизнес в Удмуртии Лонгрид

Дорожный боулинг: четыре легковушки столкнулись на трассе Ижевск-Воткинск

12:50, 09 июля, 2021
Андрей Поносов
Дорожный боулинг: четыре легковушки столкнулись на трассе Ижевск-Воткинск
12:50, 09 июля, 2021
Андрей Поносов
1581
0
#Удмуртия\n#Завьялово\n#Италмас\n#ДТП\n#пострадавшие\n#ГИБДД
Фото: 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии
1581
0

ДТП произошло рядом с поселком Италмас.

Завьялово. Удмуртия. 4 легковых автомобиля столкнулись на трассе в Удмуртии. В аварии пострадал один водитель и один пассажир, сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

ДТП с участием нескольких машин произошло 8 июля неподалеку от поселка Италмас в Завьяловском районе. Около 16:30 на 21 км трассы Ижевск-Воткинск 52-летний мужчина на автомобиле Opel Zafira совершил столкновение с находившимся впереди Chevrolet Niva. От удара внедорожник врезался в Renault Logan, который в свою очередь также столкнулся с автомобилем аналогичной марки.

В результате ДТП травмы получили водитель Opel Zafira и 54-летняя женщина - пассажирка Chevrolet Niva.

12:50, 09 июля, 2021
Андрей Поносов
1581
0
#Удмуртия\n#Завьялово\n#Италмас\n#ДТП\n#пострадавшие\n#ГИБДД