Жителя Ижевска подозревают в поджоге дома бывшей супруги из-за ревности

Строение сгорело полностью.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска спалил дом бывшей супруги. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

В вечернее время 44-летний мужчина приехал к дому женщины, чтобы поговорить с ней. Не застав бывшей жены дома, он, из-за чувства ревности, облил дом бензином и поджег его. Строение сгорело полностью.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК России («Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога»). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.