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Жителя Ижевска подозревают в поджоге дома бывшей супруги из-за ревности

10:40, 11 июня, 2021
Анна Торхова
Жителя Ижевска подозревают в поджоге дома бывшей супруги из-за ревности
10:40, 11 июня, 2021
Анна Торхова
406
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#дом\n#ревность\n#муж
Фото: twenty20.com
406
0

Строение сгорело полностью.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска спалил дом бывшей супруги. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

В вечернее время 44-летний мужчина приехал к дому женщины, чтобы поговорить с ней. Не застав бывшей жены дома, он, из-за чувства ревности, облил дом бензином и поджег его. Строение сгорело полностью.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК России («Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога»). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

10:40, 11 июня, 2021
Анна Торхова
406
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#дом\n#ревность\n#муж