Пять кадетов из Ижевска попали в больницу в результате пожара в гостинице «Вечный зов» в Москве

Огонь вспыхнул в ночь на вторник.

Москва. Пять подростков из Ижевска попали в больницу в результате пожара в гостинице «Вечный зов» в Москве. Об этом «Сусанину» рассказали в пресс-службе администрации города.

Как сообщает СК России, возгорание произошло в ночь на 4 апреля. В момент пожара в отеле находились 300 человек, двое погибли. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающие требованиям безопасности, повлекшее смерть человека»).

На территории столицы проводился слет кадетов для детей из трех городов – Ижевска, Уфы и Братска. 31 кадет из Ижевска в сопровождении 4 взрослых принимал участие во Всероссийском слете кадетов, который проходит в Москве с 1 по 5 мая.

Сейчас 26 ижевских ребят размещены в другой гостинице. Уже к вечеру 4 мая госпитализированных кадетов из Ижевска выпишут. Завтра, 5 мая, все они отправятся домой.