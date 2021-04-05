Четверо детей пострадали в результате ДТП на минувшей неделе

Также в первый день апреля в Ижевске сбили трёх человек.

Ижевск. Удмуртия. На дорогах Удмуртии за неделю 29 марта — 4 апреля произошло 24 ДТП с пострадавшими. В результате 1 человек погиб, 23 получили травмы, из них четверо — дети. Об этом сообщил 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 114 водителей, которые управляли машиной в нетрезвом виде. Всего за неделю было зарегистрировано 4 853 нарушения Правил дорожного движения.

Напомним, в первый день апреля в Ижевске сбили трёх человек, один из них погиб. Смертельное ДТП произошло на улице Максима Горького: на опубликованных ГИБДД кадрах видно, что женщина переходила дорогу по «зебре» и не обратила внимание на приближающуюся машину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.