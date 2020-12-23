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Мужчина упал в 5-метровый колодец на одной из строек в Ижевске

09:30, 23 декабря, 2020
Юрий Абашев
Мужчина упал в 5-метровый колодец на одной из строек в Ижевске
09:30, 23 декабря, 2020
Юрий Абашев
869
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#спасатели\n#падение
Фото: Поисково-спасательная служба Ижевска
869
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Для его подъёма задействовали спецсредства.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на одной из стройплощадок в пятиметровый колодец упал мужчина. Об этом сообщает поисково-спасательная служба столицы Удмуртии.
Получив сообщение о падении в колодец мужчины 1991 года рождения, спасатели выдвинулись на место.
Чтобы вызволить пострадавшего использовали снаряжение для высотных работ, опорой послужил ковш экскаватора. После подъёма мужчину передали врачам и его госпитализировали в 1 РКБ. По словам медиков, предварительный диагноз — компрессионный перелом позвоночника и перелом таза.
09:30, 23 декабря, 2020
Юрий Абашев
869
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спасатели\n#падение