Мужчина упал в 5-метровый колодец на одной из строек в Ижевске

Для его подъёма задействовали спецсредства.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на одной из стройплощадок в пятиметровый колодец упал мужчина. Об этом сообщает поисково-спасательная служба столицы Удмуртии.

Получив сообщение о падении в колодец мужчины 1991 года рождения, спасатели выдвинулись на место.

Чтобы вызволить пострадавшего использовали снаряжение для высотных работ, опорой послужил ковш экскаватора. После подъёма мужчину передали врачам и его госпитализировали в 1 РКБ. По словам медиков, предварительный диагноз — компрессионный перелом позвоночника и перелом таза.