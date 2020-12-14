По некоторым фактам возбудили уголовные дела, по остальным проводится проверка.

Ижевск. Удмуртия. Мошенники похитили у жителей Удмуртии 3,55 млн рублей за выходные. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

В полицию обратились 20 жителей Ижевска, Можги, Глазова, Воткинска, Сарапула, Завьяловского, Балезинского, Юкаменского и Шарканского районов в возрасте 22 до 70 лет.

«В большинстве случаев деньги у граждан были похищены под предлогом защиты от незаконно оформленных кредитов путем оформления встречных – так называемых «зеркальных кредитов», – рассказали правоохранители.

По некоторым фактам возбудили уголовные дела, по остальным проводится проверка.

Жителям Удмуртии напомнили: нельзя никому называть данные своих банковских карт, пин-коды, пароли из смс-сообщений. Работники банка не запрашивают эту информацию. Кроме того, стоит знать, что сотрудники службы безопасности не станут звонить и предупреждать о подозрительных операциях по счету.