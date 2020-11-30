В полицию обратились 23 человека.

Ижевск. Удмуртия. Рекордные 4,2 млн рублей отдали жители Удмуртии мошенникам за выходные. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртской Республике.

В полицию обратились 23 человека – жители Ижевска, Воткинска, Можги, Игринского, Завьяловского, Увинского и Малопургинского районов в возрасте от 22 до 63 лет. По некоторым фактам хищения возбудили уголовное дело, по остальным проводится проверка.

Так, 31-летня жительница Завьяловского района в попытке защитить свои накопления от «незаконной транзакции», о которой ей рассказал позвонивший мужчина, представившийся сотрудником банка, перевела на «безопасные счета» 345 тыс. рублей.

Стражи порядка напомнили, что нельзя никому называть данные своих банковских карт, пин-коды, пароли из смс-сообщений. Сотрудники банков не запрашивают эту информацию.

«Не поддавайтесь панике, услышав информацию о списании денежных средств, оформлении на ваше имя кредитов и так далее. Если у вас запрашивают баланс карты, просят назвать коды и пароли – прекратите разговор и перезвоните на «горячую линию» банка», – призывают правоохранители.