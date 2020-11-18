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Правоохранители «накрыли» притон с проститутками в спа-салоне в Ижевске

17:30, 18 ноября, 2020
Анна Торхова
Правоохранители «накрыли» притон с проститутками в спа-салоне в Ижевске
17:30, 18 ноября, 2020
Анна Торхова
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#Ижевск\n#проститутки\n#Удмуртия
Фото: pixabay.com
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Среди девушек были несовершеннолетние.

Ижевск. Удмуртия. Жительницу Ижевска подозревают в организации занятия проституцией. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Притон в спа-салоне в Ленинском районе «накрыли» следователи комитета совместно с оперативниками МВД. Известно, что услуги интимного характера предоставляли в том числе 2 несовершеннолетние девушки. 

В отношении 21-летней ижевчанки возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 21 УК России («Организация занятия проституцией с использованием несовершеннолетних»).

17:30, 18 ноября, 2020
Анна Торхова
8
0
#Ижевск\n#проститутки\n#Удмуртия