Правоохранители «накрыли» притон с проститутками в спа-салоне в Ижевске

Среди девушек были несовершеннолетние.

Ижевск. Удмуртия. Жительницу Ижевска подозревают в организации занятия проституцией. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Притон в спа-салоне в Ленинском районе «накрыли» следователи комитета совместно с оперативниками МВД. Известно, что услуги интимного характера предоставляли в том числе 2 несовершеннолетние девушки.

В отношении 21-летней ижевчанки возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 21 УК России («Организация занятия проституцией с использованием несовершеннолетних»).