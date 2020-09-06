1 человек погиб и 5 пострадали в ДТП возле села Макарово в Удмуртии

Столкнулись «Лада Веста» и «Тойота Авенсис».



Макарово. Удмуртия. Два автомобиля врезались друг в друга на трассе возле села Макарово Завьяловского района Удмуртии. Как сообщается в официальной группе МЧС по республике «ВКонтакте», информация об аварии поступила спасателям 6 сентября в 15:00 по московскому времени.

Столкнулись «Lada Vesta» и «Toyota Avensis». В них находились 6 человек, в том числе 2 ребенка.

Погиб 1 человек, он ехал в иномарке. Травмы различной степени тяжести получили пятеро, их доставили в 1 Республиканскую клиническую больницу.

Причину ДТП устанавливают следователи, добавили в пресс-службе Управления МЧС по Удмуртии.