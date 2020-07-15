Сутенерша из Ижевска, руководившая борделем в Саранске, отделалась условным сроком

Ижевчанка заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

Ижевск. Удмуртия. В Саранске вынесли приговор жительнице Ижевска, обвиняемой в сутенерстве. Об этом сообщает Ленинский районный суд столицы Мордовии.

29-летняя женщина входила в состав группы, создававшей бордели в Ижевске, Саранске и Твери. Обвиняемая числилась директором кафе, которое служило прикрытием для притона в столице Мордовии. С декабря 2014 года до июня 2019 года она помогла вовлечь в занятие проституцией 6 девушек.

После того, как злоумышленников задержали, ижевчанка заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

«В судебном заседании осужденная вину признала полностью и заявила о своем полном согласии с предъявленным ей обвинением», – говорится в сообщении.

Женщину приговорили 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Её подельники пока дожидаются суда.