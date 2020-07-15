Подростки в Уве вытащили из воды тонувшего сверстника

Молодой человек находится в стабильно тяжелом состоянии.

Ува. Удмуртия. В Уве на местном санаторском пруду сверстники спасли подростка. Об этом на своей странице Вконтакте сообщил глава Увинского района Владимир Головин.

Молодого человека без сознания достали из воды на берег отдыхающие на пруду ребята. Подростка госпитализировали. В настоящее время врачи оценивают состояние пострадавшего как стабильно тяжелое.

«Обращаю ваше внимание, что в районе нет водоёмов, где разрешено купаться», - напомнил глава района.