Спасатели в Удмуртии освободили застрявшую в заборе собаку

Животное провело в своем плену несколько дней.
Воткинск. Удмуртия. В Воткинске спасатели освободили застрявшую в заборе собаку. Об этом сообщается на странице Поисково-спасательной службы Удмуртской Республики в соцсети Инстаграм.
Несколько дней дворняга была зажата между забором и деревом на улице Красноармейской.
«На момент прибытия спасателей (собака) смотрела потухшим взглядом, потеряв всякую надежду на спасение», - отмечают сотрудники ПСС.
Спасатели освободили животное из его плена и передали спасенную собаку зооволонтерам. Собаку назвали Ладой, сейчас ей ищут хозяев.
Сегодня спасатели ПСО №3 г. Воткинск приехали с гостинцами к спасенной собаке. История знакомства спасателей с животным началась 2 февраля после сообщения на телефон дежурного. Несколько дней дворняга была зажата между забором и деревом по ул. Красноармейская, 96 г. Воткинск и на момент прибытия спасателей, смотрела потухшим взглядом, потеряв всякую надежду на спасение! Спасатели при помощи инструмента выполнили деблокировку животного. Четвероногую передали в организацию помощи бездомным животным "Открытое сердце". Где ее приютили, проверили состояние, сделали рентген и дали кличку Лада. Сейчас Ладе ищут заботливых хозяев! Кто знает, может она для кого-то станет лучшим другом! #спасателиУдмуртии#животные
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