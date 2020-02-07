Спасатели в Удмуртии освободили застрявшую в заборе собаку

Животное провело в своем плену несколько дней.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске спасатели освободили застрявшую в заборе собаку. Об этом сообщается на странице Поисково-спасательной службы Удмуртской Республики в соцсети Инстаграм.

Несколько дней дворняга была зажата между забором и деревом на улице Красноармейской.

«На момент прибытия спасателей (собака) смотрела потухшим взглядом, потеряв всякую надежду на спасение», - отмечают сотрудники ПСС.

Спасатели освободили животное из его плена и передали спасенную собаку зооволонтерам. Собаку назвали Ладой, сейчас ей ищут хозяев.