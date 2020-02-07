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Спасатели в Удмуртии освободили застрявшую в заборе собаку

09:00, 07 февраля, 2020
Ксения Чернова
Спасатели в Удмуртии освободили застрявшую в заборе собаку
09:00, 07 февраля, 2020
Ксения Чернова
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#Воткинск\n#животные\n#ПСС\n#Удмуртия\n#спасение
Фото: instagram.com (ПСС Удмуртии)
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Животное провело в своем плену несколько дней.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске спасатели освободили застрявшую в заборе собаку. Об этом сообщается на странице Поисково-спасательной службы Удмуртской Республики в соцсети Инстаграм.

Несколько дней дворняга была зажата между забором и деревом на улице Красноармейской.

«На момент прибытия спасателей (собака) смотрела потухшим взглядом, потеряв всякую надежду на спасение», - отмечают сотрудники ПСС.

Спасатели освободили животное из его плена и передали спасенную собаку зооволонтерам. Собаку назвали Ладой, сейчас ей ищут хозяев.

Сегодня спасатели ПСО №3 г. Воткинск приехали с гостинцами к спасенной собаке. История знакомства спасателей с животным началась 2 февраля после сообщения на телефон дежурного. Несколько дней дворняга была зажата между забором и деревом по ул. Красноармейская, 96 г. Воткинск и на момент прибытия спасателей, смотрела потухшим взглядом, потеряв всякую надежду на спасение! Спасатели при помощи инструмента выполнили деблокировку животного. Четвероногую передали в организацию помощи бездомным животным "Открытое сердце". Где ее приютили, проверили состояние, сделали рентген и дали кличку Лада. Сейчас Ладе ищут заботливых хозяев! Кто знает, может она для кого-то станет лучшим другом! #спасателиУдмуртии#животные

43 Likes, 0 Comments - PSSUR (@pssudm) on Instagram: "Сегодня спасатели ПСО №3 г. Воткинск приехали с гостинцами к спасенной собаке. История..."

 

 

09:00, 07 февраля, 2020
Ксения Чернова
204
0
#Воткинск\n#животные\n#ПСС\n#Удмуртия\n#спасение

 

 

 


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