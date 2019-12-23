В суде мужчина полностью признал свою вину.

Ижевск. Удмуртия. Предприниматель Удмуртии задолжал в бюджет более 80 млн рублей налогов. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, руководитель строительной компании в 2015 и 2016 годах уклонялся от уплаты налогов, включая в декларации ложные сведения о сделках с организациями.

Против бизнесмена возбудили уголовное дело. Выяснилось, что он с августа 2015 года по январь 2016 года он просил главного бухгалтера изготавливать поддельные платежные поручения о переводе денег со счета компании кредитной организации.

В суде мужчина полностью признал свою вину и возместил причиненный государству ущерб в полном объеме. Суд обязал его выплатить штраф в размере 350 тыс. рублей.