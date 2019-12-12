Незаконную сеть газовых заправок нашли в Удмуртии

По данным следствия, она действовала несколько лет.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии обнаружили сеть незарегистрированных автомобильных газозаправочных станций. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртской Республике, уголовное дело возбудили по материалам регионального МВД.

По данным следствия, подозреваемый 44-летний мужчина в течение нескольких лет зарабатывал на деятельности более 10 газовых заправок. Однако объекты не были зарегистрированы в установленном порядке, отсутствовали лицензии, не соблюдались требования по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

В рамках расследования уголовного дела по пункту «б» части 2 статьи 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере») правоохранители осмотрели заправки, провели обыски, изъяли документы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.