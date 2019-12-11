Глазовский подросток зарезал ровесника, который решил выяснить с ним отношения

По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве.

Глазов. Удмуртия. Глазовский подросток ударил ножом в живот ровесника, с которым учился в одном колледже. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

В минувшее воскресенье, 8 декабря, 17-летний юноша c друзьями выпили, а потом пришли к дому другого подростка «чтобы разрешить возникшую между ними конфликтную ситуацию». Его противник – тоже предварительно выпив – вышел навстречу с ножом, которым и нанес удар в живот. От полученной травмы студент скончался.

По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве. Напавшего на ровесника глазовчанина взяли под стражу. Следователи допрашивают родителей обоих подростков и педагогов.