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Пять человек стали жертвами пожара в одном из сел Удмуртии

11:07, 23 мая, 2019
Анна Торхова
11:07, 23 мая, 2019
Анна Торхова
1044
0
#Яр\n#алкоголь\n#курение\n#Удмуртия\n#жертвы\n#пожар
Фото: pixabay.com
1044
0

Компания выпивала алкоголь.

Пудем. Удмуртия. Пять человек погибли при пожаре в селе Пудем Ярского района Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

Трагедия произошла в ночь на 23 мая. После ликвидации огня в частном доме нашли тела 35-летней женщины и 33-летнего мужчины, личности еще трех погибших устанавливают.

Известно, что компания выпивала алкоголь. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК России («причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

В настоящее время следователи назначили пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы, опрашивают очевидцев.

11:07, 23 мая, 2019
Анна Торхова
1044
0
#Яр\n#алкоголь\n#курение\n#Удмуртия\n#жертвы\n#пожар
МирТесен

 

 

 


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