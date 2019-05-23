Пять человек стали жертвами пожара в одном из сел Удмуртии

Компания выпивала алкоголь.

Пудем. Удмуртия. Пять человек погибли при пожаре в селе Пудем Ярского района Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

Трагедия произошла в ночь на 23 мая. После ликвидации огня в частном доме нашли тела 35-летней женщины и 33-летнего мужчины, личности еще трех погибших устанавливают.

Известно, что компания выпивала алкоголь. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК России («причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

В настоящее время следователи назначили пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы, опрашивают очевидцев.