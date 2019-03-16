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В Ижевске вор проник в квартиру благодаря службе аварийного вскрытия замков

15:02, 16 марта, 2019
Анна Торхова
15:02, 16 марта, 2019
Анна Торхова
37
0
#Ижевск\n#кража\n#Удмуртия\n#воры\n#колония\n#дом
Фото: maxpixel.net
37
0

Мужчина проведет 3,5 года в колонии строгого режима.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вор проник в квартиру при помощи службы аварийного вскрытия замков. Об этом сообщает прокуратура Удмуртской Республики.

Ранее судимый мужчина позвонил в службу, представился собственником квартиры по улице Клубной и попросил вскрыть дверь.

Ничего не подозревающий работник приехал на место, вскрыл замки, после чего злоумышленник проник в квартиру. Мужчина похитил имущество на сумму 35 тыс. рублей.

Суд назначил обвиняемому 3 года и 6 месяцев в колонии строгого режима.

15:02, 16 марта, 2019
Анна Торхова
37
0
#Ижевск\n#кража\n#Удмуртия\n#воры\n#колония\n#дом

 

 

 


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