В Ижевске вор проник в квартиру благодаря службе аварийного вскрытия замков

Мужчина проведет 3,5 года в колонии строгого режима.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вор проник в квартиру при помощи службы аварийного вскрытия замков. Об этом сообщает прокуратура Удмуртской Республики.

Ранее судимый мужчина позвонил в службу, представился собственником квартиры по улице Клубной и попросил вскрыть дверь.

Ничего не подозревающий работник приехал на место, вскрыл замки, после чего злоумышленник проник в квартиру. Мужчина похитил имущество на сумму 35 тыс. рублей.

Суд назначил обвиняемому 3 года и 6 месяцев в колонии строгого режима.