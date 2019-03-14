Сотрудника колонии в Сарапуле обвинили в получении взятки за передачу телефона осужденному

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле сотрудника исправительной колонии подозревают в получении взятки за передачу телефона осужденному. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Установлено, что 42-летний обвиняемый работал главным энергетиком в ИК. Летом 2018 года к нему обратился житель Сарапула, который недавно вышел из этой колонии, где отбывал срок за убийство. Мужчина предложил подозреваемому пронести на территорию колонии мобильный телефон для одного из осужденных.

«Обвиняемый согласился и незаконно пронес мобильный телефон на территорию колонии, где поместил его в сливной бачок унитаза в туалете котельной. В дальнейшем мобильный телефон был извлечен одним из осужденных и поступил в его пользование. За свои незаконные действия обвиняемый получил взятку в размере 12 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

Обвиняемый свою вину признал. Уголовно дело направлено в суд с обвинительным заключением. За совершенное преступление предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.