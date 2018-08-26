В Удмуртии двухмесячная девочка умерла от трех ложек растворимого кофе

Малышку накормила кофе трехлетняя сестра/

Июльское. Удмуртия. В Удмуртии в селе Июльское двухмесячная девочка умерла от острого отравления кофеином. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

Незадолго до случившегося, мать малышки вышла в огород и попросила трехлетнюю дочь позвать её, если младшая сестра заплачет. Девочка решила успокоить ребенка самостоятельно. Она положила ей в рот печенье и три ложки растворимого кофе.

Когда мать вернулась домой, младенец был уже мертв.

С учетом данных, в возбуждении уголовного дела отказано.