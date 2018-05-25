Одиннадцать жителей Удмуртии предстанут перед судом за вымогательство

Управлял злоумышленниками мужчина, отбывающий наказание в колонии.

Балезино. Удмуртия. В Удмуртии перед судом предстанут сразу 11 жителей Балезинского района. Их обвиняют в 37 случаях вымогательства и краже на общую сумму в 512 тыс. рублей.

Как рассказала журналистам начальник отдела Следственной части СУ МВД по Удмуртской Республике Елена Петрушина, потерпевшими по делу проходят 23 человека.

Зачинщиком преступления стал 36-летний осужденный мужчина, который в 2015 году из мест лишения свободы совершил два вымогательства. После этого он собрал группу единомышленников в возрасте от 18 до 30 лет, находящихся на свободе. В группировку вошли знакомые мужчины, многие из которых ранее уже были судимы.

«Лидер <…> добился через своих знакомых лиц, чтобы ему передали туда мобильный телефон, по которому он связывался с участниками преступной группы <…> Он объединил вокруг себя 10 человек, которые полностью доверяли ему и подчинялись», — отметила Петрушина.

Вымогательствами злоумышленники занимались с сентября 2016 года до апреля 2017 года, когда их задержали. Жертвами преступников становились молодые люди — студенты и рабочие из Балезинского района и Глазова. Под угрозой физического насилия злоумышленники вымогали у них деньги. Если потерпевший пытался оказать сопротивление, то лидер группы по телефону давал указание избить его.

Многие потерпевшие платили злоумышленникам неоднократно. Суммы составили от 5 до 55 тыс. рублей. Для того, чтобы действовать более оперативно, участники группы на полученные деньги приобрели три автомобиля.

Кроме того, группа оказалась причастна к грабежу и краже 180 тыс. рублей у девушки, приехавшей в гости к родственникам. Потерпевшая взяла деньги и пошла отдыхать с друзьями.

«Один из друзей сообщил участникам преступной группы, что при ней имеется вот эта сумма. Они в течение суток пытались похитить эти средства», - рассказала представитель силового ведомства.

На девушку дважды напали открыто, но когда план не удался, украли деньги из сумки, пока девушка отдыхала в сауне.

Елена Петрушина подчеркнула, что никто из потерпевших не обратился в полицию, а девушка, к которой во время второго нападения прибыли на помощь стражи порядка, отказалась писать заявление.

После того, как правоохранители выявили череду преступлений, один из злоумышленников стал сотрудничать со следствием и рассказал обо всех потерпевших. Против участников группы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное организованной группой»). Вскоре участники группы предстанут перед судом. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Также правоохранители обратились к оператору сотовой связи, услугами которого пользовались злоумышленники. Выяснилось, что приобретенные ими сим-карты были зарегистрированы на несуществующих людей.

«По нашему представлению было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника, который продавал сим-карты. Совместно с ФСБ была проведена оперативная работа», - добавила Петрушина.

Были наказаны и сотрудники колонии, которые допустили пронос на территорию исправительного учреждения телефона и сим-карт.

«Проведена служебная проверка. По факту наличия у осужденного запрещенного предмета к дисциплинарной ответственности привлечены 5 сотрудников исправительной колонии», - рассказали информагентству «Сусанин» в пресс-службе Управления ФСИН по Удмуртской Республике.

Сотрудники службы исправления наказаний с начала года изъяли 138 телефонов, большую часть – при попытке доставить их в колонии.