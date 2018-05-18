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Факт самозахвата земли на улице Родниковой в Ижевске проверит прокуратура

15:46, 18 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
15:46, 18 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
453
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#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#захват\n#стройка
Фото: ИА Сусанин
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Администрация города оспорит работу застройщика в суде.

Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска обратилась в правоохранительные органы в связи с самозахватом земли застройщиком «Рентек-Строй». Как сообщает пресс-служба ижевской мэрии, основной земельный участок, на котором ведётся строительство многоквартирного дома в районе улицы Родниковой, продан в частную собственность в июле 2015 года под эксплуатацию находящегося там объекта недвижимости.

Разрешение на строительство выдали в декабре 2016 года. Застройщик предоставил все необходимые документы в главное управление архитектуры и градостроительства Ижевска, поэтому оснований для отказа в выдаче разрешения не было. Отмечается, что при этом «Рентек-Строй» в нарушение законодательства установил на муниципальной земле забор и вырыл котлован.

Факт самозахвата городских земельных участков зафиксирован муниципальной милицией в январе 2018 года, данные материалы направили в прокуратуру Октябрьского района. В феврале 2018 года муниципалитет обратился в суд с требованием об освобождении захваченных земель.

Однако в апреле муниципальной милицией обнаружено, что площадь самовольно захваченной территории в районе стройки увеличилась. Администрация Ижевска повторно обратилась в прокуратуру о возбуждении административного делопроизводства, а также в Госстройнадзор для проведения проверки в рамках государственного строительного надзора.

«Поступило к нам письмо из управления земельных ресурсов администрации Ижевска. Они вправе использовать и проверять использование земельного участка, который в муниципальной собственности находится. Соответственно, руководитель был привлечён к ответственности», - сообщил помощник прокурора Октябрьского района Ижевска Артём Соловьёв.

Рассмотрение дела назначили на июнь.

15:46, 18 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
453
0
#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#захват\n#стройка

 

 

 


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