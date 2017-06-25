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      Житель Ижевска погиб в боевых действиях в Сирии

      15:00, 25 июня, 2017
      Яна Шамаева
      15:00, 25 июня, 2017
      Яна Шамаева
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      0
      #Ижевск\n#Сирия\n#Удмуртия
      Фото: facebook.com (Андрей Пушкин)
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      Об этом в соцсетях сообщили знакомые мужчины.

      Сирия. В боевых действиях в Сирии погиб ижевчанин Артем Горелов. Об этом в Facebook сообщил его знакомый Андрей Пушкин.

      Андрей Пушкин

      Андрей Пушкин added a new photo.

      "В Сирии, отстаивая справедливость и независимость братского народа, погиб Ижевец Артем Горелов. Донбасс прошел с честью. В Сирии нашел упокоение", - написал Пушкин.
      Как рассказал корреспонденту "Сусанина" источник, знакомый с ситуацией, Горелов не был военнослужащим и отношения к министерству обороны России и другим силовым структурам не имеет. Поездка в Сирию была его личной инициативой.
      15:00, 25 июня, 2017
      Яна Шамаева
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      #Ижевск\n#Сирия\n#Удмуртия

       

       

       

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