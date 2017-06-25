Житель Ижевска погиб в боевых действиях в Сирии

Об этом в соцсетях сообщили знакомые мужчины.

Сирия. В боевых действиях в Сирии погиб ижевчанин Артем Горелов. Об этом в Facebook сообщил его знакомый Андрей Пушкин.

Андрей Пушкин Андрей Пушкин added a new photo.

"В Сирии, отстаивая справедливость и независимость братского народа, погиб Ижевец Артем Горелов. Донбасс прошел с честью. В Сирии нашел упокоение", - написал Пушкин.

Как рассказал корреспонденту "Сусанина" источник, знакомый с ситуацией, Горелов не был военнослужащим и отношения к министерству обороны России и другим силовым структурам не имеет. Поездка в Сирию была его личной инициативой.