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      Два человека погибли на пожаре в Глазовском районе

      18:25, 10 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      18:25, 10 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      265
      0
      #Глазов\n#Удмуртия\n#следствие\n#происшествие\n#пожар
      Фото: pixabay.com
      265
      0

      Следствие начало проверку. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

      Глазов. Удмуртия. 45-летняя женщина и ее 25-летний сын погибли на пожаре в Глазовском районе. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, по данному происшествию началась проверка.

      Трагедия произошла в субботу, 8 апреля, около 16:00 в деревне Чиргино. Огонь полностью уничтожил одноэтажный деревянный дом, в котором проживала семья из четырех человек. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

      Следователи осмотрели место пожала, выполнили необходимую проверку. Назначены пожарно-техническое исследование и судебно-медицинская экспертиза. 

      18:25, 10 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      265
      0
      #Глазов\n#Удмуртия\n#следствие\n#происшествие\n#пожар
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