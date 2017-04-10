Два человека погибли на пожаре в Глазовском районе

Следствие начало проверку. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Глазов. Удмуртия. 45-летняя женщина и ее 25-летний сын погибли на пожаре в Глазовском районе. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, по данному происшествию началась проверка.

Трагедия произошла в субботу, 8 апреля, около 16:00 в деревне Чиргино. Огонь полностью уничтожил одноэтажный деревянный дом, в котором проживала семья из четырех человек. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Следователи осмотрели место пожала, выполнили необходимую проверку. Назначены пожарно-техническое исследование и судебно-медицинская экспертиза.