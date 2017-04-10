Два года условно получила жительница Ижевска за организация незаконной миграции

Она также оказывала посреднические услуги иностранным гражданам в фиктивной постановке их на миграционный учет.

Ижевск. Два года условно получила жительница Ижевска за организацию незаконной миграции. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии, она также оказывала посреднические услуги иностранным гражданам в фиктивной постановке их на миграционный учет.

Клиентами подсудимой были выходцы из Средней Азии, которым она продавала поддельные документы. Женщина в совершении преступления призналась.

Помимо условного срока ей назначили испытательный (2 года – прим. ред.).