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      Два года условно получила жительница Ижевска за организация незаконной миграции

      17:25, 10 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      17:25, 10 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      94
      0
      #ФСБ\n#Ижевск\n#мигранты\n#Удмуртия\n#миграция\n#происшествие
      Фото: SudovNet.ru
      94
      0

      Она также оказывала посреднические услуги иностранным гражданам в фиктивной постановке их на миграционный учет.

      Ижевск. Два года условно получила жительница Ижевска за организацию незаконной миграции. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии, она также оказывала посреднические услуги иностранным гражданам в фиктивной постановке их на миграционный учет.

      Клиентами подсудимой были выходцы из Средней Азии, которым она продавала поддельные документы. Женщина в совершении преступления призналась.

      Помимо условного срока ей назначили испытательный (2 года – прим. ред.). 

      17:25, 10 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      94
      0
      #ФСБ\n#Ижевск\n#мигранты\n#Удмуртия\n#миграция\n#происшествие
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