Бронхиальная астма у детей часто маскируется под другие состояния, родители могут принимать эти симптомы за обычную простуду, аллергию или просто усталость ребенка. Об этом пишет «Газета.ру».

По словам доктора медицинских наук Геннадия Новика, одним из главных тревожных сигналов может быть постоянный кашель, особенно ночью, под утро или во время физической нагрузки.

Его часто объясняют «остаточными явлениями» после ОРВИ, хотя на самом деле это может быть проявлением так называемой кашлевой астмы. К другим неочевидным признакам врач относит жалобы ребенка на тяжесть или заложенность в груди, быструю утомляемость и нежелание участвовать в активных играх со сверстниками.

Профессор подчеркивает, что попытки лечить такой кашель самостоятельно, например, сиропами, только усугубляет воспаление в дыхательных путях.

Для контроля над болезнью существует ингаляционная терапия. Врач объясняет, что препараты применяются локально, непосредственно в бронхах, практически не поступая в кровоток.

Современные методы лечения позволяют не просто снимать симптомы, а сохранять здоровье легких на долгие годы.