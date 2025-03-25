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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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6 апреля Удмуртия присоединится ко всероссийской акции «10 000 шагов к жизни»

14:42, 25 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
6 апреля Удмуртия присоединится ко всероссийской акции «10 000 шагов к жизни»
14:42, 25 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
290
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ходьба
Источник фото: ИА «Сусанин»
290
0

Акция направлена на популяризацию ходьбы.

Ижевск. Удмуртия. 6 апреля в рамках проекта «Каждому муниципалитету – умный маршрут здоровья» состоится всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» (0+). Она направлена на популяризацию ходьбы – самого доступного способа поддержания активности.

Акция проходит с 2015 года, ежегодно в ней участвуют более миллиона человек. Рекомендация проходить 6–10 тысяч шагов в день соответствует норме ВОЗ для здорового образа жизни.

Зарегистрироваться участником или волонтёром можно по ссылке

Посмотреть инструктаж 27 марта в 10:00 (мск) в официальной группе ВК.

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14:42, 25 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
290
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ходьба