Ижевск. Удмуртия. 6 апреля в рамках проекта «Каждому муниципалитету – умный маршрут здоровья» состоится всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» (0+). Она направлена на популяризацию ходьбы – самого доступного способа поддержания активности.

Акция проходит с 2015 года, ежегодно в ней участвуют более миллиона человек. Рекомендация проходить 6–10 тысяч шагов в день соответствует норме ВОЗ для здорового образа жизни.

Зарегистрироваться участником или волонтёром можно по ссылке.

Посмотреть инструктаж 27 марта в 10:00 (мск) в официальной группе ВК.