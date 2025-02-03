Ижевск. Удмуртия. Региональное общественное движение «Хоспис. Удмуртия» объявило об очередном занятии «Школы ухода» (18+). Об этом сообщается в соцсетях организации.

Желающих ждут на встречу в субботу, 8 февраля. Эксперты поделятся важными знаниями, которые помогут ухаживать за тяжелобольными близкими:

- как получить заключение «о паллиативном статусе» — какие документы нужны, куда обращаться и какие льготы предусмотрены;

- организация безопасного пространства — как правильно адаптировать дом, чтобы уход был удобным, а подопечный чувствовал себя комфортно и безопасно.

Мероприятие бесплатное, реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, необходима регистрация по ссылке.

Адрес офиса в Ижевске: улица Ленина, 101 (напротив ТЦ «Ашан», бывший «Байкал», ныне «Купол»), центральный вход, третий этаж направо, офис 323 («РОД «Хоспис.Удмуртия»).