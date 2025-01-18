В военном госпитале Минобороны в Ижевске появится второй хирург

Ижевск. Удмуртия. Второй хирург вскоре начнёт работать в военном госпитале Минобороны в Ижевске. Об этом в своём Телеграм-канале рассказал министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

Сейчас в госпитале не хватает специалистов, поэтому образуются очереди, на которые жалуются пациенты. Чтобы частично решить эту проблему, с 20 января на работу заступит второй хирург.

Отмечается, что по данным на конец 2024 года, в гражданских больницах Удмуртии пролечили более 1700 участников СВО, 818 из них получили помощь в стационарах, а более 900 человек — амбулаторно.

«Мы не отказываем в медицинской помощи как бойцам из Удмуртии, так и из других регионов», — отметил Сергей Багин.

Но, после лечения военнослужащий обязан пройти военно-врачебную комиссию и установить степень полученной травмы в военном госпитале.