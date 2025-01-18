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В военном госпитале Минобороны в Ижевске появится второй хирург

10:00, 18 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В военном госпитале Минобороны в Ижевске появится второй хирург
10:00, 18 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
120
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#врачи\n#госпиталь
Источник фото: t.me/dr_bagin
120
0

Он начнёт работу с 20 января.

Ижевск. Удмуртия. Второй хирург вскоре начнёт работать в военном госпитале Минобороны в Ижевске. Об этом в своём Телеграм-канале рассказал министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.  

Сейчас в госпитале не хватает специалистов, поэтому образуются очереди, на которые жалуются пациенты. Чтобы частично решить эту проблему, с 20 января на работу заступит второй хирург. 

Отмечается, что по данным на конец 2024 года, в гражданских больницах Удмуртии пролечили более 1700 участников СВО, 818 из них получили помощь в стационарах, а более 900 человек — амбулаторно. 

«Мы не отказываем в медицинской помощи как бойцам из Удмуртии, так и из других регионов», — отметил Сергей Багин.  

Но, после лечения военнослужащий обязан пройти военно-врачебную комиссию и установить степень полученной травмы в военном госпитале.  

10:00, 18 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
120
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#врачи\n#госпиталь