В 2023 году 80 тысяч жителей Удмуртии получили медицинскую помощь за пределами республики

Ижевск. Удмуртия. 80 тысяч жителей Удмуртии в 2023 году получили медицинскую помощь в других регионах РФ. Об этом сообщает территориальный фонд ОМС Удмуртии.

В больницах республики в прошлом году прошли лечение по ОМС более 105 тысяч человек, застрахованных за пределами региона. Общая сумма выплат составила более 1,6 млн рублей. За этот же период более 80 тысяч жителей республики получили медпомощь в других субъектах РФ на общую сумму более 951 млн рублей. В основном граждане проходили лечение в Пермском крае, Кировской области и Москве.