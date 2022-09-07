В Удмуртии ковидом заболели 52 ребёнка

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки проведено 4 435 тестов на covid-19, 874 из которых оказались положительными. Госпитализация потребовалась 25 заболевшим. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Среди заболевших 52 ребёнка и 166 пенсионеров.

Под медицинским наблюдением в поликлиниках находятся 4 946 человек. 269 пациентов лечатся в ковид-центрах, 248 из них пребывают в состоянии средней степени тяжести, 21 — в тяжёлом (4 на ИВЛ).

Оправились от болезни 980 пациентов, летальных случаев нет.