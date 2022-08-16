В роддоме №5 Ижевска в зале для выписки появилась стена с 3D-эффектом

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в родильном доме №5 отремонтировали комнату выписки. Об этом сообщает заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Теперь семьи будут встречать новоиспеченных мам и их малышей в красиво оформленной комнате. Ремонт выполнен в современном стиле, а на одной стене появились рисунки воздушных шаров и элементы декора в виде объемных облаков со встроенной подсветкой.

Всего за 2022 год в этом роддоме на свет появились 885 детей, из которых 9 двойняшек. За аналогичный период времени в 2021 году, когда роддом временно переквалифицировали в ковид-центр, в нем родились 704 ребенка, в том числе четыре двойни.