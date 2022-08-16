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В роддоме №5 Ижевска в зале для выписки появилась стена с 3D-эффектом

14:22, 16 августа, 2022
Екатерина Сентемова
В роддоме №5 Ижевска в зале для выписки появилась стена с 3D-эффектом
14:22, 16 августа, 2022
Екатерина Сентемова
308
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#роддом\n#ремонт\n#обновления
Фото: vk.com/pinchuk_e
308
0

В комнате нарисовали воздушные шары и прикрепили объемные облака.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в родильном доме №5 отремонтировали комнату выписки. Об этом сообщает заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Теперь семьи будут встречать новоиспеченных мам и их малышей в красиво оформленной комнате. Ремонт выполнен в современном стиле, а на одной стене появились рисунки воздушных шаров и элементы декора в виде объемных облаков со встроенной подсветкой. 

Всего за 2022 год в этом роддоме на свет появились 885 детей, из которых 9 двойняшек. За аналогичный период времени в 2021 году, когда роддом временно переквалифицировали в ковид-центр, в нем родились 704 ребенка, в том числе четыре двойни.

14:22, 16 августа, 2022
Екатерина Сентемова
308
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#роддом\n#ремонт\n#обновления