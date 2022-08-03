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В Удмуртии вывили 56 новых случаев заражения ковидом

09:15, 03 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
В Удмуртии вывили 56 новых случаев заражения ковидом
09:15, 03 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
114
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: unsplash.com
114
0

10 человек пришлось госпитализировать.

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки в ковидарии Удмуртии госпитализировали 10 человек. Об этом в среду, 3 августа, сообщила пресс-служба Минздрава республики.

В связи с лёгким течением заболевания в поликлиниках под медицинским наблюдением находится 1015 человек. Также за отчётные сутки из ковид-центров выписали 15 пациентов после выздоровления. Один человек скончался.

Новых случаев заражения коронавирусом в регионе выявили 56. В числе заболевших девять детей до 14 лет и 12 граждан старше 65 лет.

Таким образом, с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 168 355 лабораторно подтверждённых случаев ковида. 163 867 человек выздоровели, 4 048 человек умерло.

Вакцинировались в республике 699 449 человек.

09:15, 03 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
114
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус