В Удмуртии вывили 56 новых случаев заражения ковидом

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки в ковидарии Удмуртии госпитализировали 10 человек. Об этом в среду, 3 августа, сообщила пресс-служба Минздрава республики.

В связи с лёгким течением заболевания в поликлиниках под медицинским наблюдением находится 1015 человек. Также за отчётные сутки из ковид-центров выписали 15 пациентов после выздоровления. Один человек скончался.

Новых случаев заражения коронавирусом в регионе выявили 56. В числе заболевших девять детей до 14 лет и 12 граждан старше 65 лет.

Таким образом, с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 168 355 лабораторно подтверждённых случаев ковида. 163 867 человек выздоровели, 4 048 человек умерло.

Вакцинировались в республике 699 449 человек.