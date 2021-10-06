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Удмуртия находится на 68 месте в России по числу привитых от коронавируса

08:30, 06 октября, 2021
Андрей Поносов
Удмуртия находится на 68 месте в России по числу привитых от коронавируса
08:30, 06 октября, 2021
Андрей Поносов
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#Удмуртия\n#коронавирус\n#вакцинация\n#профилактика\n#прививки
Фото: vk.com/a.brechalov
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0

По сравнению с летом темпы вакцинации упали более чем в 2 раза.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии темпы вакцинации от коронавируса снизились более чем в 2 раза. Как сообщил в прямом эфире глава республики Александр Бречалов, если в летние месяцы за неделю за прививками обращались свыше 28 тыс. жителей региона, то сейчас всего около 13 тыс.

По последним данным, в Удмуртии профилактическими прививками охвачено 43,3% населения, подлежащего вакцинации. По этому показателю республика находится в нижней части федерального рейтинга и занимает 68 место среди 85 регионов России.

При этом глава республики подчеркнул – профилактических препаратов в регионе достаточно. На данный момент учреждения республики обладают запасом в более чем 200 тыс. доз вакцин 3 видов.

«Мы сейчас на 68 месте по уровню вакцинации среди регионов России. Это говорит о том, то если темпы вакцинации не увеличатся, придут новые ограничения. Это неизбежно», - отметил глава Удмуртии.

08:30, 06 октября, 2021
Андрей Поносов
510
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#вакцинация\n#профилактика\n#прививки
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