Количество случаев мышиной лихорадки в Удмуртии снизилось более чем в 2 раза

С начала года заразились 58 человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии зафиксировали снижение количества случаев заболевания мышиной лихорадкой. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

С начала 2021 года было зарегистрировано 58 заболевших. Это ниже, чем за аналогичный период прошлого года в 2,3 раза и ниже среднемноголетних показателей в 2,4 раза.

Среди заболевших двое детей.

Снижение количества случаев обусловлено многолетней динамикой заболеваемости.

Среднереспубликанский уровень был превышен в Алнашском (в 15,8 раза) и в Кизнерском (в 9,2 раза) районах.

Инфекция в основном передаётся воздушно-пылевым путём. Также можно заразиться при контакте с предметами или через употребление воды или пищи. Среди основных симптомов болезни выделяют высокую температуру тела, головную боль, снижение давления, боль в глазах и нарушение зрения, редкий пульс, тошноту.