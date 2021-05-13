Ковид подтвердился еще у 43 жителей Удмуртии

Вылечился 51 человек.

Ижевск. Удмуртия. От коронавируса вылечился еще 51 житель Удмуртии. Об этом сообщает телеграм-канал «Стопкоронавирус. Удмуртия».

В регионе зарегистрировали 43 новых случая ковида. Диагноз поставили 20 жителям Ижевска, 8 жителям Глазова, 7 жителям Балезинского района, 4 жителям Увинского района, 2 жителям Кезского района, по одному случаю выявили в Сарапульском и Глазовском районах Удмуртии.

В числе заболевших 11 человек старше 65 лет.

Число тех, кто поставил прививку от коронавируса, превысило уже 102 тыс. человек.

В настоящее время в удовлетворительном состоянии находятся 2 339 пациентов, 373 в состоянии средней степени тяжести, 55 – в тяжелом.