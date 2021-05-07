Коронавирусом заразились еще 43 жителя Удмуртии, 1 пациент скончался

Врачи выписали 51 человека.

Ижевск. Удмуртия О заражении ковидом узнали еще 43 жителя Удмуртии. Об этом сообщает оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Коронавирусом заболели 17 жителей Ижевска, 9 жителей Сарапула, 6 жителей Балезинского района, 3 жителей Можги, по два случая выявили в Алнашском, Сарапульском и Вавожском районах, по одному случаю в Воткинске и Воткинском районе.

Выздоровел 51 пациент. Один человек скончался – 81-летний мужчина.

Всего с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 33 092 случая ковида, 29 885 человек выздоровели, 423 скончались.