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Коронавирусом заразились еще 43 жителя Удмуртии, 1 пациент скончался

09:20, 07 мая, 2021
Анна Торхова
Коронавирусом заразились еще 43 жителя Удмуртии, 1 пациент скончался
09:20, 07 мая, 2021
Анна Торхова
559
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
559
0

Врачи выписали 51 человека.

Ижевск. Удмуртия О заражении ковидом узнали еще 43 жителя Удмуртии. Об этом сообщает оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Коронавирусом заболели 17 жителей Ижевска, 9 жителей Сарапула, 6 жителей Балезинского района, 3 жителей Можги, по два случая выявили в Алнашском, Сарапульском и Вавожском районах, по одному случаю в Воткинске и Воткинском районе.

Выздоровел 51 пациент. Один человек скончался – 81-летний мужчина.

Всего с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 33 092 случая ковида, 29 885 человек выздоровели, 423 скончались.

09:20, 07 мая, 2021
Анна Торхова
559
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус