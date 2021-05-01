Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Первый удмуртский крематорий Лонгрид Молоко как норма жизни Лонгрид Альтернативный Ижевск Лонгрид

Коронавирус подтвердился еще у 51 жителя Удмуртии

09:30, 01 мая, 2021
Анна Торхова
Коронавирус подтвердился еще у 51 жителя Удмуртии
09:30, 01 мая, 2021
Анна Торхова
384
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
384
0

64 человека выздоровели.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии коронавирус подтвердился еще у 51 жителя. Об этом сообщает оперштаб Удмуртской Республики в соцсети "ВКонтакте".
Так, в числе зараженных 26 жителей Ижевска, 6 жителей Сарапула, 4 жителей Кезского района, 3 жителей Воткинска, 3 жителей Завьяловского района, 2 жителей Кизнерского района, 2 жителей Вавожского района, по одному случаю выявили в Алнашском, Камбарском, Малопургинском, Сарапульском районах и Можге.
Врачи выписали еще 64 пациента, они выздоровели. Вакцинировались от ковида уже более 87 тыс. жителей Удмуртии. 
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 32 818 случаев ковида. 
09:30, 01 мая, 2021
Анна Торхова
384
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус