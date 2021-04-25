Первый в России цифровой ФАП появится в Воткинском районе Удмуртии

Пациенты смогут получать консультацию врача с помощью телефона или планшета.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии появится первый в России так называемый цифровой фельдшерско-акушерский пункт. Об этом во время визита в республику полпреда президента в Приволжье Игоря Комарова рассказал глава региона Александр Бречалов. Первый ФАП с инновационными методами работы планируют открыть в селе Пихтовка Воткинского района, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Благодаря цифровизации пациенты смогут получать консультации врача и предварительные диагнозы с помощью телефона или планшета. «Думаю, этот опыт Удмуртии можно масштабировать и на другие регионы», - сказал Александр Бречалов.

В 2020 году в Удмуртии стартовал эксперимент с использованием электронного помощника врача. Доктор диктует, а программа Voice2Med вносит в электронную карту все данные. Система позволяет сэкономить до 40% времени на бумажную работу и больше внимания уделить пациенту.

На своей странице в «ВКонтакте» глава Удмуртии рассказал, что в планах на этот год оборудовать программой 347 кабинетов врачей, в 2022 году – 2 500 кабинетов.

С 2017 года в Удмуртии начали внедрение бережливых технологий в систему здравоохранения. По словам заместителя председателя правительства республики Эльвиры Пинчук, на сегодняшний день «бережливыми» являются все детские и 82% взрослых поликлиник.