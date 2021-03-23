Число вакцинированных от ковида в Удмуртии приближается к 42 тысячам

В Ижевске зарегистрировали 40 случаев коронавируса, всего по Удмуртии – 81.

Ижевск. Удмуртия. За сутки ковид поставили еще 81 жителю Удмуртии. Об этом сообщает Оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Почти половина из новых случаев заражения зарегистрирована в Ижевске – 40. Также коронавирус подтвердился у 15 жителей Глазовского района, 7 жителей Завьяловского района, 5 жителей Сарапула, 4 жителей Игринского района, 3 жителей Якшур-Бодьинского района, 2 жителей Юкаменского района, по одному случаю зафиксировали в Глазове, Кезском, Кизнерском, Малопургинском, Можгинском районах.

В числе заболевших 39 человек старше 65 лет.

По данным на вторник, 76 пациентов выписали. Прививку от ковида поставили уже 41 791 человек.