Трое больных коронавирусом жителей Удмуртии умерли

Заразились 190 человек, выздоровели 200.



Ижевск. Удмуртия. Три летальных исхода среди больных коронавирусной инфекцией отмечено в Удмуртии за сутки. Об этом сообщает на своей странице «ВКонтакте» республиканский оперштаб по борьбе с COVID-19.

Двое умерших – мужчины в возрасте 83 и 79 лет, также скончалась 60-летняя женщина.

Всего в регионе отмечено 190 новых случаев заболевания. В частности, заразились 102 ижевчанина, 15 жителей Алнашского района, 11 глазовчан, столько же жителей Завьяловского района. 7 положительных тестов на коронавирус сдали в Увинском районе, по 6 - в Кизнерском и Красногорском, 5 – в Сарапуле, по 4 - в Можге, Камбарском, Селтинском, Ярском и Якшур-Бодьинском районах. Кроме того, заболели трое жителей Юкаменского района, двое – в Каракулинском районе, по одному случаю выявлено в Балезинском и Киясовском районах.

200 человек за сутки выздоровели, их выписали из больниц.

В целом по Удмуртии на 10 января отмечено 21 922 случая COVID-19. Вылечены 18 069 человек, скончались 311. Среди заболевших 2 793 находятся в удовлетворительном состоянии, 595 – в состоянии средней степени тяжести, 154 - в тяжелом состоянии.

Проведено 761 311 исследований на коронавирусную инфекцию, в том числе 4 043 - за последние сутки.