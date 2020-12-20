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В Удмуртии за сутки выявили 207 случаев коронавируса

09:16, 20 декабря, 2020
Юрий Абашев
В Удмуртии за сутки выявили 207 случаев коронавируса
09:16, 20 декабря, 2020
Юрий Абашев
430
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
430
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183 человека выздоровели.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии covid-19 выявили еще у 207 человек. Об этом сообщает оперштаб Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».
Диагноз подтвердился у 73 жителей Ижевска, 27 жителей Можги, 19 жителей Алнашского района, 10 жителей Завьяловского района, 9 жителей Глазова, 9 жителей Шарканского района, 8 жителей Якшур-Бодьинского района, 8 жителей Дебесского района, 7 жителей Вавожского района, 7 жителей Киясовского района, по 5 случаев в Воткинске, Игринском и Камбарском районах. Коронавирув выявили у 4 жителей Красногорского района.
По два случая зарегистрировано в Ярском, Малопургинском, Балезинском районах. по одному случаю — в Глазовском, Кезском, Можгинском районах.
За сутки выздоровели 183 пациента. В тяжелом состояния сейчас находится 201 человек.
 
09:16, 20 декабря, 2020
Юрий Абашев
430
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#коронавирус